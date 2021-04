Basta un lampo di Mount: Chelsea avanti sul Porto al 45', ma meglio la squadra di Conceiçao

Porto-Chelsea 0-1 (32' Mount)

Grande equilibrio al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, campo neutro dove Porto e Chelsea si affrontano nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. I londinesi lasciano che sia la squadra di casa a fare la partita e per mezzora non si vedono mai. I ragazzi di Conceiçao controllano agevolmente le ostilità senza mai soffrire e rendendosi pericolosi in più occasioni, con Uribe, Corona e Otavio, che sfiora il gol olimpico.

I Blues si difendono con discreto ordine e alla prima occasione passano addirittura in vantaggio. Verticalizzazione di Jorginho per Mount, che riceve al limite dell'area dopo un buco di Zaidu e non lascia scampo a Marchesin con un preciso diagonale di destro. I lusitani provano subito a reagire e si gettano in avanti, cercando di sfruttare soprattutto le palle inattive. Ma all'intervallo il punteggio premia gli ospiti, al di là dei loro meriti.