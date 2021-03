Bayern Monaco-Lazio 2-1, le pagelle: Parolo sorride, Marusic convince. Alaba tuttocampista

vedi letture

BAYERN MONACO-LAZIO 2-1 (33’ Lewandowski, 73’ Choupo-Moting, 82’ Parolo)

BAYERN MONACO

Nubel 6 - Visto l’ampio vantaggio dall’andata, Flick gli concede minuti ed esperienza. Raramente impegnato, interpreta il ruolo come Neuer e lo fa bene. Può poco sul gol di Parolo

Pavard 6,5 - Dalla sua parte non si passa. Giocate concrete, velocità e acume tattico. Una ulteriore conferma per il francese del Bayern

Boateng 6 - La Lazio prova a pizzicare nei primi 20-25’, ma lui come il resto dei compagni non ha particolari problemi nella gestione (dal 46’ Sule 6,5 - Imponente è dire poco. Riferimento sui piazzati offensivi, solido in difesa)

Alaba 7 - Solito nomade in mezzo al campo, gioca prima difensore centrale e poi mediano. Sempre e comunque con personalità e qualità, come dimostra l'assist per Choupo-Moting

Hernandez 6 - Lo vedi là a sinistra e inevitabilmente pensi al fratello Theo. Meno velocità e meno intraprendenza offensiva rispetto al milanista, ma forse anche qualche certezza tattica in più

Kimmich 6,5 - Elegante e tatticamente impeccabile. E’ lui che detta tempi e ritmo della squadra, spettacolare nel far partire l’azione del 2-0 (dal 77’ Javi Martinez 5 - E' lui che perde di vista Parolo in occasione del gol biancoceleste)

Goretzka 6,5 - Prende un giallo nel primo tempo e sembra condizionarlo negli interventi. Si vede meno del solito anche se la fisicità è sempre al servizio della squadra e il contributo prezioso. Si guadagna il rigore che sblocca il match (dal 64’ Davies 6 - Alza il baricentro della squadra a sinistra, creando pericoli con la sua velocità supersonica)

Gnabry 5,5 - Il meno pericoloso là davanti nel Bayern. Cerca spesso la giocata individuale ma non sempre gli riesce. Anzi, dopo i 90' non si ricordano sue conclusioni

Muller 6 - Capitano e leader carismatico del Bayern, ha poche occasioni per mettersi in mostra ma partecipa comunque allo sviluppo della manovra (dal 71’ Musiala 6 - Pochi palloni giocati in un momento in cui la partita era già ampiamente finita)

Sané 6,5 - Gioca più al servizio della squadra che altro. Lo si vede ripiegare in fase difensiva, far partire le azioni e rifinire per i compagni. Ma pure calciare, con almeno 2 conclusioni decisamente insidiose

Lewandowski 7 - Quando il pallone arriva fra i suoi piedi hai sempre l’impressione che possa segnare. Lo fa dal dischetto, poi prende un palo prima della sostituzione (dal 70’ Choupo-Moting 7 - Entra e alla prima occasione fa 2-0 da opportunista vero)

Hansi Flick 6,5 - Il Bayern affronta l'impegno con serietà, come dimostra la presenza di quasi tutti i titolari. In campo ai suoi basta viaggiare a velocità di crociera, per trovare anche la seconda vittoria contro la Lazio e il pass per i quarti di finale

LAZIO

Reina 6 - Parate, poche. Palle giocate, decine. Come spesso capita il compito dello spagnolo è principalmente quello di far partire l’azione, anche perché il Bayern sembra viaggiare a velocità di crociera senza bisogno di spingere. Gara comunque positiva

Marusic 6,5 - Schierato a sorpresa ancora una volta terzo di difesa, non sfigura nonostante le furie bavaresi là davanti. Gioca in modo applicato, senza spingere e senza sbagliare

Acerbi 5,5 - Sul secondo gol del Bayern perde contatto fisico e visivo con Choupo-Moting che va in porta. Prima qualche buona chiusura e molte meno sgroppate offensive del solito

Radu 5,5 - Partecipa alla disattenzione che porta alla seconda rete del Bayern, nel resto della partita non commette errori particolari

Lazzari 6 - Titolare a sorpresa, prova i soliti affondi sulla destra ma Hernandez e Alaba non sono semplici da saltare. Lascia il campo decisamente dolorante per un problema ad un dito della mano (dal 57’ Parolo 7 - Si toglie la soddisfazione di segnare all'Allianz Arena e il suo sorriso dopo il gol è una bella fotografia nonostante la sconfitta)

Milinkovic-Savic 5,5 - Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più. A livello di personalità sul campo si vede e la fascia lo rende più consapevole, ma sbaglia diversi palloni e non si vede mai la giocata decisiva

Escalante 6 - La sensazione è che faccia sempre il compitino senza provare giocate di personalità. Anche se il peso degli avversari intimoriva per forza di cose. La prestazione comunque c’è, soprattutto difensivamente (dall’84 Akpa Akpro sv)

Luis Alberto 5,5 - In Italia spadroneggia, contro i campioni di tutto in carica non trova alcuno sbocco e anche le idee non sembrano splendere come nelle giornate migliori (dal 75’ Cataldi sv)

Fares 5,5 - Stretto nella morsa Kimmich-Pavard, gli spazi di manovra sono davvero pochi. Prova comunque qualche affondo e qualche giocata per creare superiorità, fino al problema fisico (dal 46’ Lulic 5,5 - Una buona chiusura difensiva e poco altro, con alcune palle perse)

Correa 6 - E’ lui quello che dovrebbe creare superiorità e situazioni di gioco pericolose. Ci prova, ma il muro avversario è ostacolo insormontabile

Muriqi 5 - Prova a fare da sponda, ma la fisicità del Bayern è troppo anche per lui. Pochi palloni giocati con qualità nonostante la buona volontà, più l’errore che porta al rigore trasformato da Lewandowski (dal 56’ Pereira 6 - Suo l'assist per la rete di Parolo, poi poco altro)

Simone Inzaghi 6 - Pensa al campionato, visto il risultato dell'andata, e probabilmente fa bene. Arriva all'Allianz senza Immobile ma la sua squadra ha l'approccio giusto ed esce a testa alta contro i più forti d'Europa