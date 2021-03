Bayern Monaco, via Alaba e Boateng: Koulibaly l'obiettivo numero uno per la difesa

Riportando le notizie della Bild, il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda che Kalidou Koulibaly, in vista dell'estate, è finito nel mirino del Bayern Monaco. Il quotidiano fa sapere che per i tedeschi in estate ci saranno diversi vuoti da colmare per lo svincolo di Alaba e Boateng. Dunque servono rinforzi e uno di questi potrebbe essere il centrale senegalese che ha un contratto in scadenza nel 2023.