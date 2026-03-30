Bellanova-Milan, ritorno di fiamma: primi contatti, utile per le liste. Atalanta avvisata

Il Milan pensa a Raoul Bellanova per rinforzare la fascia destra in vista dell'estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'entourage del terzino classe 2000 ha già avviato i primi contatti con il club rossonero: un'operazione che avrebbe una doppia valenza tecnica e burocratica.

Perché Bellanova

Con il ritorno in Champions League ormai prossimo, la dirigenza milanista sta pianificando una rosa più profonda, chiamata a reggere tre fronti stagionali. Sulle corsie laterali, dietro i titolari Saelemaekers e Bartesaghi, le alternative non hanno convinto. Da qui l'interesse per Bellanova, che il Milan conosce bene: il laterale ha percorso tutta la trafila del settore giovanile rossonero dal 2006 al 2019, tredici stagioni prima della cessione al Bordeaux per 1 milione. Un lungo giro d'Italia — Pescara, Cagliari, Inter, Torino — lo ha poi portato all'Atalanta nell'estate 2024 per 25 milioni, dopo una stagione da miglior terzino destro del campionato.

La situazione a Bergamo

Con Gasperini il rendimento era stato buono, ma dall'avvento di Raffaele Palladino in panchina Bellanova ha perso centralità nel progetto nerazzurro e anche il posto in Nazionale. Una marginalizzazione che lo ha spinto a guardarsi intorno in vista della finestra estiva, rendendo concreta la pista che porta al Milan.

Il jolly delle liste

L'aspetto che ha fatto scattare i radar rossoneri è il vantaggio sulle liste: Bellanova è inseribile sia tra i 4 calciatori di formazione italiana (attualmente Ricci, De Winter e Terracciano) sia tra i 4 formati dal vivaio milanista, dove figurano Torriani, Gabbia e Bartesaghi. Con Torriani che potrebbe andare in prestito per crescere, il slot si libererebbe ulteriormente.

Duttilità tattica

Sul piano del gioco, Bellanova garantisce ad Allegri soluzioni multiple: esterno a tutta fascia nel 3-5-2 attuale, ma in grado di adattarsi a terzino destro in una linea a quattro nel caso di un cambio modulo verso il 4-3-3. Un profilo che si incastra con le esigenze tecniche e regolamentari del club.