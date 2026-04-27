Atalanta, Bellanova: "Qui è sempre dura, abbiamo reagito da grande squadra"

"L’inizio è stato molto difficile, sappiamo quanto sia complicato giocare in questo stadio per l’energia che i tifosi trasmettono ai calciatori di casa. Noi però abbiamo reagito da grande squadra pur essendoci ritrovati sotto di due reti in appena sette minuti. Ora con calma e lucidità proveremo a vincerla e a ribaltare completamente la situazione". Queste le dichiarazioni di Raoul Bellanova, difensore dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN.