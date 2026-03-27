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Fantacalcio, gli 11 flop dei girone di rtorno

Fantacalcio, gli 11 flop dei girone di rtorno TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

La nostra Flop 11 al fantacalcio del girone di ritorno (fonte dati Fantalab) fino alla 30ª giornata. Trovate le rubriche complete sul sito www.tuttofantacalcio.it

Flop XI (3-4-3):

Di Gregorio
Bellanova - Buongiorno - Miranda
Orsolini - Barella - Pulisic - Zaccagni
Castro - Pellegrino - Leao

DI GREGORIO (Juventus): girone di ritorno da incubo per l'ex portiere del Monza, reduce da molti errori decisivi tra campionato e Champions, che di fatto gli sono costati il posto da titolare a favore di Perin. In particolare le sviste grossolane contro Inter e Como, hanno costretto Spalletti ad optare per il cambio in porta.

6 partite a voto, 8 gol subiti, 2 clean sheet, media-voto: 5.75, fantamedia: 4.42*

BELLANOVA (Atalanta): un lungo infortunio, l'esplosione di Bernasconi e la continuità di Zappacosta, lo hanno relegato in panchina una volta tornato a disposizione. Nelle ultime 11 partite solo 3 volte è partito titolare senza lasciare traccia.

5 partite a voto, 1 ammonizione, media-voto: 5.80, fantamedia: 5.70*

BUONGIORNO (Napoli): complice i tanti infortuni della rosa di Conte ha trovato buona continuità negli undici titolari, ma le prestazioni sono ben lontane dal giocatore ammirato nel Torino, così come l'incisivitá in zona gol. Si sta limitando a partite sufficienti, con qualche errore di troppo.

10 partite a voto, 1 ammonizione, media-voto: 5.80, fantamedia: 5.75*

MIRANDA (Bologna): giocatore di continuità, più che da bonus corposi, nel girone di ritorno sono solo tre i voti sufficienti in 8 partite, senza bonus. La macchina perfetta di Italiano si è inceppata in campionato, e lo spagnolo sta facendo tanta fatica a replicare le prestazioni dello scorso anno.

8 partite a voto, 2 ammonizioni, media-voto: 5.75, fantamedia: 5.63*

ORSOLINI (Bologna): il rigore fallito contro la Lazio ha certificato, se mai ce ne fosse stato bisogno, il momento di buio totale che sta attraversando. Nella prima parte è stato anche per qualche giornata in cima alla classifica marcatori, in seguito ha un calo vertiginoso, fino ad arrivare alle tante panchine nell'ultimo periodo. Il gol al Verona alla 16^ è un ricordo ormai lontano e sbiadito, i suoi fantapossessori hanno perso il suo top centrocampista.

8 partite a voto, 1 rigore sbagliato, media-voto: 5.63, fantamedia: 5.25*

BARELLA (Inter): energia e brillantezza, le caratteristiche principali del suo gioco, sono in grosso calo in quest'ultimo periodo. Generosità e leadership non mancano, ma sbaglia tanti appoggi e tante scelte di passaggio ed è discontinuo da una partita ad un'altra. Servirà la sua miglior versione sia all'Inter che alla Nazionale.

8 partite a voto, 2 assist, 3 ammonizioni, media-voto: 5.88, fantamedia: 5.94*

PULISIC (Milan): analogamente ad Orsolini, è stato il grande protagonista del primo terzo di campionato con 4 gol e 2 assist nelle prime 5 partite. Dopo il rigore fallito allo Stadium alla 6^ non è più riuscito a trovare continuità realizzativa, nonostante lo score complessivo di tutto rispetto di 8 gol e 3 assist, a causa di continui problemi fisici e di un adattamento non facile al ruolo di punta atipica, disegnato da Allegri. Il gol manca dalla 17^, ma nell'ultima col Torino è tornato a fare bonus con un assist.

8 partite a voto, 1 assist, media-voto: 5.81, fantamedia: 5.94*

ZACCAGNI (Lazio): a differenza dei suoi colleghi in questa formazione, la sua stagione non è mai decollata. Non segna dalla 10^ giornata, è a quota 0 assist, e ha ricevuto 6 cartellini gialli e 1 rosso. Essere capitano di una squadra in una situazione ambientale come quella in casa biancoceleste, una situazione di classifica anonima e qualche infortunio, mostrano il quadro di un campionato da dimenticare per lui.

6 partite a voto, 1 ammonizione, media-voto: 5.5, fantamedia: 5.42*

CASTRO (Bologna): il calo dei felsinei in campionato è legato sia al rendimento di squadra, sia alla crisi di alcuni uomini di punta. L'argentino è uno di questi, con un solo centro e 5 insufficienze nelle ultime 11 in A.

10 partite a voto, 1 gol, 1 ammonizione, media-voto: 5.90, fantamedia: 6.15*

PELLEGRINO (Parma): l'ariete classe 2001 sta attraversando una fase di stanca di un'ottima prima stagione intera nel massimo campionato italiano. In questo momento sta badando più a lottare per la squadra e fare a sportellate con gli avversari, che ad essere efficace in zona gol. Punta alla doppia cifra.

11 partite a voto, 3 gol, 1 ammonizione, media-voto: 5.77, fantamedia: 6.55*

LEAO (Milan): curiosamente condivide con il suo compagno d'attacco Pulisic, un'annata costellata da piccoli problemi fisici, che in quasi ogni giornata ne mettono in dubbio la presenza. L'atteggiamento ultimamente non è dei migliori, così come il rendimento, con 2 gol nelle ultime 6 partite. La sua discontinuità non è una novità, ma al fanta ci si aspetta sempre il top da lui.

9 partite a voto, 2 gol, 2 ammonizioni, media-voto: 5.67, fantamedia: 6.22*

*statistiche a partire dalla 20^ giornata

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