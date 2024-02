Bellanova non si ferma più. E Vagnati conferma: "A gennaio ha avuto interessamenti dall'estero"

Giornata importante in casa Torino, con la conferenza stampa a 360° di Davide Vagnati. Il responsabile dell'area tecnica granata ha toccato moltissimi temi di mercato, oltre a soffermarsi anche sulla stagione di alcuni singoli: "Qualche contatto con Spalletti dopo l'esplosione di Bellanova? Me lo auguro...Ma non sono io che decido, c'è chi lo fa ed è un allenatore di esperienza. Sta crescendo tanto, come dati fisici ha prestazioni di altissimo livello e nell'ultima sessione di mercato ha avuto interessamenti dall'estero (leggi qui l'anticipazione di TMW). Sta crescendo anche come applicazione, siamo contenti. Ci auguriamo che faccia parte della Nazionale all'Europeo".

L'altro in odore azzurro è Ricci: è più un organizzatore di gioco o come mediano di rottura?

"A Cagliari ha fatto una grande partita, è un ragazzo del 2001 e sta facendo grandi cose. Quando è arrivato era più un play che rubava poco palla, poi con la mentalità sua e il lavoro del mister si è completato: ora è un giocatore completo, ma può crescere tanto. Può sia rubare palloni, ma costruisce anche il gioco e ha più capacità negli inserimenti. Non è ancora nella sua completezza".

