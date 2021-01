Benevento come l'Atalanta? Inzaghi: "Magari! I nerazzurri sono un modello per tutta la Serie A"

vedi letture

Conferenza stampa di vigilia per Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, che domani alle 15 affronterà l'Atalanta. Tra le altre cose, l'allenatore ha parlato così degli avversari: "Se il Benevento può essere l'Atalanta del Sud? Magari! Ci vorrà tempo. L'Atalanta è cresciuta in modo esponenziale negli anni. Noi abbiamo un presidente molto simile a Percassi, hanno la stessa passione e una grande voglia di fare. Amano il calcio, si affidano a dirigenti bravissimi e qualche similitudine c'è. Ci vorrà pazienza, sia chiaro, l'Atalanta è un modello per tutti e l'anno scorso ha coinvolto tutt'Italia quando si stava per qualificare alla finale di Champions".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Pippo Inzaghi in conferenza stampa!