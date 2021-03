Benevento, Hetemaj e la vittoria sulla Juve: "Siamo stati quasi perfetti. Ora la salvezza"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Benevento Perparim Hetemaj è tornato sull'ultima vittoria prima della sosta ottenuta sul campo della Juventus: "Siamo stati quasi perfetti in ogni dettaglio. Abbiamo fatto bene tutto quello che dovevamo fare e alla fine è arrivato un bel risultato. Ma la cosa più importante è ancora da cogliere ed è la salvezza: per conquistarla dobbiamo continuare il nostro cammino in questa maniera".

Vincere a Torino può essere una spinta in più per questo finale di stagione? "Ci deve dare tanta carica, anche se ci deve far essere coscienti che questa vittoria non basta: abbiamo un obiettivo da raggiungere e sappiamo che ogni successo ci avvicina sempre di più al traguardo. Bisogna scendere in campo consapevoli che la prossima partita sarà sempre la più dura: il Parma, in questo caso, è una squadra molto forte e sta bene. Serve tanta attenzione".