Benevento-Inzaghi ai titoli di coda. Sky Sport: sarà addio consensuale in ogni caso

Il futuro di Filippo Inzaghi sembra già segnato e non dipenderà dalla conquista della salvezza del Benevento. Come riporta Sky Sport, squadra e società sono con il tecnico, che non è mai stato messo in discussione anche se la decisione di non confermarlo è stata presa da diverso tempo per varie ragioni. Potrebbe quindi trattarsi di una separazione consensuale.