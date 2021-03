Benevento, Inzaghi allontana le voci di mercato: "Qui sto bene. Penso solo alla salvezza"

Pippo Inzaghi, nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera in seguito alla vittoria del suo Benevento contro la Juventus, ha parlato del proprio futuro essendo in scadenza di contratto nel prossimo giugno come il fratello e collega della Lazio: "Di Simone non so niente, anche se fatico a vederlo lontano dalla sua Lazio. Io adesso sto pensando solo a questo scudetto che dobbiamo vincere col Benevento, ovvero la salvezza. Poi parleremo, ma qui sto benissimo. Mi mancava un'esperienza al sud, il calore della gente è pazzesco e io mi nutro di questo".