Benevento, Inzaghi: "Inter favorita per lo Scudetto. Lukaku sposta gli equilibri"

A due giorni dalla trasferta di Milano contro l'Inter, Pippo Inzaghi para della sfida in conferenza stampa: "I nerazzurri hanno una rosa da Champions League e sono i favoriti per lo scudetto. Siamo consapevoli che servirà una partita perfetta: non dovremo snaturarci bensì rispondere colpo su colpo. Siamo convinti di poter ben figurare anche a San Siro, ma è chiaro che Lukaku è un attaccante che fa la differenza. Insieme a Ibra è il più forte in assoluto e sposta gli equilibri".