Benevento, Inzaghi: "La sconfitta del Cagliari ci aiuta, ci avviciniamo al nostro sogno"

vedi letture

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, parla così ai microfoni di Sky dopo il pareggio raggiunto contro il Parma: “Se fosse partito il campionato adesso il Parma avrebbe lottato per altre cose. La squadra è stata molto brava, con Lapadula abbiamo avuto la palla del 2-0 e se non chiudi le partite è dura. Hanno messo giocatori importanti con stazza importante, dispiace prendere il gol nel finale. Abbiamo otto punti di vantaggio, ci avviciniamo al nostro sogno, a patto di restare così, con questa umiltà”.

Cosa manca?

“Sul secondo gol Cornelius è imbattibile di testa, a rimbalzo Man ha tirato una palla impressionante. C'è la bravura dell’avversario. Dovevamo chiuderla nel primo tempo, poi abbiamo sofferto ma il bicchiere è mezzo pieno. Mancano nove partite, abbiamo otto punti ma non sono tantissimi, è un buon vantaggio a patto che continuiamo con questo spirito”.

Vigorito ha detto che lei avrà un futuro importante:

“Io so cosa pensa di me il presidente e il direttore, che mi hanno voluto a tutti i costi. Ora penso che il nostro unico pensiero è mettere la ciligina sulla torta per salvarsi. Io spero che i nostri tifosi ritrovino il Benevento in Serie A, ci sono tanti esordienti qui e le difficoltà erano preventivatili. Sarà sempre più difficile, vedremo come lottano le altre e il risultato del Cagliari ci aiuta oggi. Con questo spirito è sempre una grande vittoria, ora abbiamo quasi tutta la rosa e per noi potrà essere importante”.