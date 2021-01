Benevento, Inzaghi: "Quota 40 punti è lontana e chi sta sotto di noi si è rinforzato"

Filippo Inzaghi, parlando alla vigilia della sfida allo stadio Meazza contro l'Inter analizza così la lotta per la salvezza, che rimane l'obiettivo del Benevento: "L'obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti e siamo ancora molto lontani. Abbiamo 8 punti di vantaggio, ma chi è sotto di noi è intervenuto sul mercato e altre hanno un organico di altissimo livello. Io guardo in casa mia, consapevole che il girone di ritorno è tutt'altro campionato. Ringrazio anche la società che, come sempre, non si è fatta cogliere impreparata. Se avremo la fortuna di recuperare qualche giocatore infortunato da tempo potremo farcela, ci sono tutte le carte in regola per essere protagonisti".