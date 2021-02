Benevento, Inzaghi: "Roma? Gara impossibile, ma abbiamo già sovvertito altri pronostici"

Conferenza stampa del tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, atteso dalla sfida di domenica contro la Roma. "Iago Falque e Improta hanno avuto qualche acciacco e speriamo di recuperarli nei prossimi allenamenti - ha detto Inzaghi - Quanto a noi, siamo reduci da due ottime partite, sono convinto che col Bologna avremmo meritato di vincere. Sulla carta contro la Roma è la classica gara impossibile, ma abbiamo già sovvertito altri pronostici. Ionita trequartista? Vedremo, anche in base ai calciatori a disposizione. A centrocampo c'è grande concorrenza, vedrete che i cambi saranno determinanti".

Roma in difficoltà quando costruisce dal basso, ma imprendibile una volta superata la prima pressione. Come ci si comporta?

"Serve la partita perfetta, sperando che loro non siano al massimo. Apprezzo molto Fonseca, un ottimo allenatore. Roma e Lazio giocano il miglior calcio in Italia, davanti hanno un potenziale stratosferico e non possiamo sbagliare nulla. All'andata, però, per settanta minuti li abbiamo messi in grossa difficoltà e potevamo anche andare in vantaggio. Non vediamo l'ora di scendere in campo per vivere questa gara ricca di emozioni".

