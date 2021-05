Benevento, Letizia: "Finché non c'è la matematica non ci condanna noi ci crediamo"

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone: "Finché non c'è la matematica non ci condanna noi ci crediamo. Questa sarà una gara fondamentale, noi ci crediamo. Dobbiamo per forza fare punti. La voglia di far bene c'è sempre, abbiamo passato dei momenti brutti ma ci siamo ricompattati. Oggi tutta la squadra deve scendere in campo concentrata per portare a casa i punti di cui abbiamo bisogno".