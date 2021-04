Benevento, Montipò: "Pesa l'assenza dei tifosi, bravo Consigli"

vedi letture

"Siamo consapevoli di aver affrontato un avversario più forte. Lo dice la classifica, ma anche la storia degli ultimi campionati. In alcuni momenti della stagione sembrava quasi potessero lottare per l'Europa, hanno molti giocatori che indossano la maglia della Nazionale e hanno messo in difficoltà tutte le grandi di questo campionato. Non sminuisco nessuno se dico che abbiamo pagato a caro prezzo 30 secondi sbagliati su 95 minuti complessivi, con quel gol subito a fine primo tempo che poteva essere evitato. Fa parte del gioco, andiamo avanti e ripartiamo. Sicuramente dispiace non riuscire a sfruttare il fattore casalingo, in uno stadio che doveva essere il nostro fortino e in cui abbiamo conquistato punti anche inaspettati nel girone d'andata. Non voglio trovare alibi, ma chiaramente l'assenza dei tifosi pesa: con loro al nostro fianco potremmo commentare una classifica diversa, ancora migliore. Ma è un handicap che hanno tutte le squadre, non solo il Benevento. Mi preme fare anche i complimenti a Consigli, credo che sia stato il migliore in campo in senso assoluto con tre parate nel finale che hanno fatto la differenza proprio come accadde nella sfida di qualche mese fa. La classifica? E' impossibile fare ragionamenti di alcun genere, credo che nessuno di voi avesse puntato sulla nostra vittoria a Torino con la Juventus e invece abbiamo quei tre punti in più inaspettati. E' un campionato difficile, di livello, in cui servirà massima attenzione fino alla fine. Ripartiamo dalla doppia trasferta con Lazio e Genoa, poi ci giocheremo tutte le nostre carte in casa nostra contro le dirette concorrenti". Così il portiere del Benevento Lorenzo Montipo ai microfoni di OttoChannel subito dopo la partita persa in casa col Sassuolo.