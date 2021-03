Benevento, Schiattarella-Insigne: Vigorito è il paciere che ha portato al patto salvezza

Pace fatta tra Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne dopo lo screzio che aveva portato il club alla decisione di escluderli dalla partita contro lo Spezia. I due torneranno regolarmente a disposizione in vista della Fiorentina e lo faranno dopo aver ritrovato la giusta intesa anche grazie all'intervento del presidente Vigorito. Il numero uno del club sannita, è sceso in campo personalmente per fare da paciere, trovando nei due compagni di squadra la massima disponibilità possibile. La salvezza passa soprattutto dai loro piedi e anche per questo, l'intesa dopo il litigio, è arrivata senza ulteriori strascichi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.