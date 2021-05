Benevento, settimana decisiva. Il Sindaco Mastella: "Ora dobbiamo mettercela tutta"

Terzultimo in classifica a quattro giornate dalla fine del campionato, il Benevento è alle prese con una settimana decisiva per il suo futuro: nel prossimo turno al Ciro Vigorito arriverà il Cagliari quartultimo, una sfida quasi da dentro o fuori.

Nelle ultime ore anche il Sindaco della città Clemente Mastella, tramite i microfoni di 'Ottochannel', ha voluto far sentire il suo sostegno: "Tutta la città deve stare accanto al Benevento. Siamo stati sfortunati in alcuni momenti, adesso dobbiamo mettercela tutta. Tutto dipenderà dalle partite interne con Cagliari e Crotone. E' giusto che sia così, questo sogno speriamo che continui ancora. I ragazzi ce la possono fare, hanno la forza e gli stimoli giusti. Da parte nostra c'è un amore incondizionato per la squadra. Il mio unico rammarico è stato il pareggio del Napoli con i rossoblu, una vittoria degli azzurri avrebbe permesso di presentarsi al match di domenica in modo diverso. Una possibile vittoria darebbe una garanzia importante. La squadra si caricherebbe molto, come successo al Cagliari dopo aver battuto il Parma nei minuti di recupero".