Benevento, settimana decisiva. La squadra ha chiesto di anticipare il ritiro. Operato Moncini

Settimana decisiva per il Benevento di Filippo Inzaghi, La squadra sannita, reduce dal ko di San Siro contro il Milan, dopo l'ultima giornata di campionato è terzultima in classifica e domenica al Vigorito affronterà il Cagliari quartultimo. Per questo match decisivo, la squadra ha chiesto alla società di anticipare di un giorno, ovvero a venerdì, l'inizio del ritiro. Un modo per restare insieme, uniti e concentrati in vista di una sfida che può valere una stagione.

Intanto, nella giornata di ieri s'è operato Gabriele Moncini. Questo il comunicato del Benevento: "Il Benevento Calcio comunica che Gabriele Moncini è stato sottoposto questa mattina a Porto ad Artroscopia chirurgica della caviglia sinistra. L'intervento, eseguito presso l' Hospital de Santa Maria dal Prof. Van Dijk, è perfettamente riuscito. Il tempo necessario per un completo recupero è stimato attualmente in 45 giorni".