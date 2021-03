Benevento, Tello: "Ritrovato lo spirito di gruppo, ora sotto con la Fiorentina"

“Oggi abbiamo rivisto lo spirito di gruppo, i calciatori lottano l’uno per l’altro e questo atteggiamento non deve mai venir meno se vogliamo portare a casa l’obiettivo della salvezza. Sono felice per il gol di Gaich, è sudamericano come me e ho cercato di dargli una mano per farlo ambientare. Non è semplice arrivare a gennaio, non parlare la lingua e calarsi nella nostra realtà, ha avuto il merito di farlo con umiltà e grande spirito di sacrificio? La mia prova? Nel 4-4-2 dell’anno scorso ho già fatto l’esterno, i movimenti sono molto simili e mi sono trovato decisamente bene. Credo che il mister ha fiducia in me e devo dimostrare che posso starci benissimo in questo Benevento. Sul piano fisico ho dovuto veramente correre tanto per dare una mano in ogni zona del campo, ma la condizione atletica è sempre stata dalla mia parte. Quello che conta, però, è il risultato collettivo. Ci sono tante cose positive che ereditiamo da questo scontro diretto, commentare soltanto il punto sarebbe riduttivo. Ora sotto con la Fiorentina, tornare alla vittoria prima della sosta aiuterebbe a preparare le ultime gare con maggiore serenità e consapevolezza”. Così il centrocampista del Benevento Andres Tello ai microfoni di OttoChannel.