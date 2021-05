Benevento, Vigorito: "Interpretare la partita di stasera come quella contro la Juventus"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: "Non è sta una settimana facile, così come disse ai vostri colleghi la settimana scorsa. Il lunedì sembravamo tutti tornati da un posto non bello, poi da martedì in poi, ed è questo il miracolo del calcio e della gioventù, si è iniziato a riflettere su questa partita. Il lavoro fatto da tutti è stato di liberarci la testa dai brutti pensieri e immaginare che San Siro possa essere un momento di ripartenza in un campionato diverso da quello che avevamo sperato ma uguale a quello che avevamo immaginato ad inizio stagione. Un finale difficile".

Cosa serve stasera?

"Io chiedo che sia un Benevento non dico uguale, perché le partite sono sempre diverse, ma che interpreti la partita come fatto allo Stadium contro la Juventus. Di una squadra che sa i propri limiti e prova superarli con umiltà ma anche con la consapevolezza che per un'altra occasione non sempre i Golia battono i Davide. Speriamo che oggi succeda".