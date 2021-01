Benevento, Vigorito: "Mai cercato Llorente. Maggio se n'è andato da grande professionista"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito, a pochi minuti dall'impegno in trasferta contro l'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo mai cercato Llorente. È uno dei nomi apparsi sulla stampa. Non si punta Llorente che ha 34 anni e si prende Gaich a ventidue anni. Abbiamo un po' di follia ma non fino a questo punto. La nostra filosofia è questa: prendere giovani di qualità e provare a mantenere la categoria. I giocatori che non ci scelgono sono meno rispetto a qualche anno fa. Ci sono state scelte tecniche che Maggio ha accettato da grande professionista. È un capitano che ci ha dato molto dal punto di vista dell'esperienza e dell'amalgama. È andato via come quelli che lasciano un pezzo di cuore".