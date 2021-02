Benitez e il possibile ritorno al Napoli: "Non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire"

Rafael Benitez e il possibile ritorno al Napoli. L'allenatore spagnolo ha preferito non parlarne nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Onda Cero': "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo".

Benitez ha poi parlato di Atalanta-Real Madrid di stasera e, in particolare, di Duvan Zapata, centravanti che proprio lui portò in Italia, quando allenava il Napoli: Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo, a Napoli c'erano anche Higuain e Mertens e lui, per questo, non ebbe molto spazio. Koulibaly e Ghoulam erano giovani, come lui, cresciuti al fianco di calciatori esperti come Albiol".