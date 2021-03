Benitez si tira fuori dalla corsa al Napoli: motivi familiari alla base della scelta

Un nome da escludere dalla lista: Rafa Benitez si è tirato fuori dalla corsa alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come alla base della scelta dello spagnolo ci siano motivi personali. Il tecnico si è chiamato fuori - si legge - perché preferirebbe lavorare in Inghilterra per ragioni familiari.