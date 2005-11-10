Milan, Bennacer verso il Qatar: l'Al Gharafa accelera dopo lo stop con l'Al-Shamal
Il futuro di Ismael Bennacer sembra essere sempre più lontano dal Milan. Dopo il rallentamento della trattativa con l'Al-Shamal, saltata a causa del mancato accordo su alcune clausole contrattuali, un altro club qatariota si è mosso con decisione per il centrocampista algerino.
Secondo quanto riportato da Win Win All Sports, l'Al Gharafa avrebbe intensificato i contatti con il giocatore e potrebbe chiudere rapidamente l'operazione.
Restano da definire gli ultimi dettagli
Bennacer, reduce dall'ultima esperienza alla Dinamo Zagabria, è alla ricerca di un progetto che gli garantisca maggiore centralità e soddisfazione anche dal punto di vista economico.
Prima del trasferimento, però, sarà necessario definire gli ultimi dettagli relativi alla risoluzione del contratto con il Milan. Nel frattempo, i dialoghi con l'Al Gharafa proseguono in maniera positiva e l'intesa appare sempre più vicina.