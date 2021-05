Bennacer-Tonali, la staffetta funziona. Il Milan contro la Juventus avrà un'arma in più

Ismael Bennacer o Sandro Tonali al fianco di Franck Kessie contro la Juventus? Stefano Pioli ha ancora qualche giorno per pensarci, ma la cosa positiva è che finalmente il tecnico rossonero ha la possibilità di scegliere tra due giocatori stanno finalmente bene. In questa stagione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - tutti e due hanno avuto dei problemi che li hanno condizionati parecchio, Pioli li ha alternati ma raramente ha potuto davvero scegliere tra i due. Finalmente domenica contro la Juventus potrà farlo e lo farà in base al tipo di partita che il tecnico milanista vorrà fare in mezzo al campo.