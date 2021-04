Berardi ribalta la Fiorentina: 3-1 per il Sassuolo al Mapei, non basta Bonaventura

Il Sassuolo vince in rimonta contro la Fiorentina, 3-1 il punteggio finale in favore dei ragazzi di De Zerbi. Dopo la rete di Bonaventura il Sassuolo ha ribaltato la gara in una manciata di minuti grazie ai due rigori trasformati da Domenico Berardi. Di Maxime Lopez il sigillo finale.

Le scelte iniziali - De Zerbi preferisce non rischiare i rientranti Berardi e Defrel, e li tiene inizialmente in panchina così come Locatelli, non al meglio. Nel 4-2-3-1 dei neroverdi c'è perciò ancora Raspadori di punta, con Boga e Traore ai lati e Djuricic alle sue spalle. In mezzo Obiang e Lopez. Iachini conferma il 3-5-2 per la sua Fiorentina, e schiera subito i ritrovati Pulgar, che lascia fuori dai titolari Amrabat, e Ribery davanti con Vlahovic. Panchina per Martinez Quarta, al suo posto gioca Caceres con Venuti a destra.

Il Sassuolo tiene in mano il pallino del gioco, la Fiorentina riparte in contropiede - La partita inizia secondo le previsioni, con la squadra di De Zerbi che cerca di imporre il suo gioco e la Fiorentina che si chiude e attacco in ripartenza. Sono proprio i contropiedi viola ad essere più pericolosi, con Castrovilli e Biraghi fermati da un ottimo Consigli.

Bonaventura sblocca la gara con una magia - Alla mezz'ora la Fiorentina passa in vantaggio con Bonaventura. Grandissimo gol segnato dall'ex Milan, dopo un'azione che lui stesso aveva avviato, recuperando palla su passaggio corto di Rogerio. Sfera allargata a Ribery, che gliel'ha restituita al limite. Gran bordata col mancino, che bacia la traversa e si insacca alle spalle di Consigli.

Triplo cambio di De Zerbi - Ad inizio ripresa De Zerbi rivoluziona la squadra. Dentro Kyriakopulos, Berardi e Defrel fuori Rogerio, Djuricic e Traore.

Berardi di rigore, il Sassuolo ribalta tutto in una manciata di minuti - La rivoluzione di De Zerbi porta i suoi frutti. Al minuto numero 57 il Sassuolo guadagna un calcio di rigore per un fallo di Dragowski su Berardi. Dal dischetto il talento del Sassuolo è perfetto. Passano due minuti ed il Sassuolo guadagna un altro calcio di rigore, questa volta per fallo di Pezzella su Raspadori. Ancora una volta Berardi si presenta dagli 11 metri e ancora una volta la sua conclusione è perfetta.

Maxime Lopez chiude la partita - Al minuto numero 75 il Sassuolo chiude la partita. Grandissimo gol di Maxime Lopez che fredda Dragowski con una notevole conclusione ad incrociare che trova un bell'angolo.

Nessun pericolo per i neroverdi, si fa dura per la Fiorentina - La squadra di De Zerbi si limita a gestire il doppio vantaggio, la Fiorentina non riesce più a rendersi pericolosa. La Fiorentina resta ferma a 30 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sul Cagliari, impegnato questa sera nello scontro diretto con il Parma.