Bergamo, il coprifuoco non slitterà per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante la richiesta del deputato della Lega Daniele Belotti a proposito di una proroga del coprifuoco a Bergamo in concomitanza con la finale di Coppa Italia contro la Juventus prevista per il 19 maggio, il sindaco della città lombarda ha cassato l'ipotesi in perfetto accordo con il prefetto Enrico Ricci. La competenza in merito è comunque solo del Governo e non della Prefettura, che non ha la possibilità di concedere deroghe in merito al coprifuoco. Belotti ha dichiarato: "Potremmo dare la possibilità ai tifosi di vedere la partita in piazza in compagnia senza ammucchiarsi in piazza. Contenere un problema e far lavorare qualche ora in più i baristi". La risposta del sindaco però non ha lasciato spazio a dubbi: "Il coprifuoco ci aiuterebbe a limitare gli assembramenti in caso di festeggiamenti - ha dichiarato Gori - Tenere aperti i bar significa rischiare che a migliaia passino la serata senza distanze".