Bergomi: "C’è un Milan con Rabiot e uno senza, per Allegri sposta tanto averlo in mediana"

Giuseppe Bergomi, ospite degli studi di Sky Sport, ha analizzato il rendimento del Milan sul campo della Lazio (1-0 per i biancocelesti il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni principali:

"Il Milan senza punta di sfondamento funziona per il tipo di partita che vuoi fare. Il primo tempo il Milan non l’ha fatto bene, nel secondo ha cercato di creare qualcosa. In campo aperto qualche limite in più lo ha questa squadra, e va un po’ in difficoltà. A quel punto deve cambiare, ma un Milan senza punta funziona se devi fare un determinato tipo di partita".

Sull'assenza di un campione come Rabiot, Bergomi ha poi aggiunto: "C’è un Milan con Rabiot e senza Rabiot. Abbiamo sempre esaltato due acquisti, lui e Modric, e in mezzo al campo Rabiot sposta tanto averlo e non averlo perché ha determinate caratteristiche".