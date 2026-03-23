Bergonzi: "Pongracic allarga il braccio, era rigore per l'Inter. VAR? Grave non richiamare l'arbitro"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, è intervenuto a La Nuova DS negli studi Rai e ha commentato così un episodio avvenuto nell'area di rigore della Fiorentina nel primo tempo sull'1-0 per l'Inter: "Sul cross al centro di Dumfries, il pallone finisce presumibilmente sulla mano destra di Pongracic. Utilizzo la parola presumibilmente perché non ci sono stati replay".

Poi dà il giudizio su quanto accaduto: "Il difensore tende ad allargare il braccio per cercare il pallone, è punibile con il calcio di rigore. Maresca è posizionato benissimo e non ha fischiato niente. Potrebbe anche essere stato preso dal dubbio che la sfera fosse sbattuta sul tacco e non sul braccio. Il problema grave è che il VAR non lo ha richiamato, poteva essere rigore".

Diverso invece il discorso per la mano di Esposito in area Inter: "Il braccio si ritrae, non è punibile, non è mai calcio di rigore, è l'opposto dell'altro che abbiamo visto. Corretto non assegnare il penalty anche per il contatto tra Kean e Akanji nel primo tempo".