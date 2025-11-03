Bergonzi: "Avessi arbitrato Verona-Inter, avrei espulso Bisseck per grave fallo di gioco"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, oggi moviolista de La Domenica Sportiva, ha commentato alla Rai un episodio del weekend di Serie A avvenuto in Hellas Verona-Inter, con Giovane lanciato a rete che è stato atterrato da Bisseck, il quale però è stato solamente ammonito: "La situazione è difficile e di non chiara lettura anche per l'espertissimo Doveri: in questa situazione, in cui poteva starci anche la possibile occasione da rete, con il braccio indica come per lui non sia chiara occasione da rete perché il pallone sta andando verso l'esterno dopo il contrasto".

Bergonzi prosegue: "Per me ha valutato anche che l'attaccante era distante dalla porta, oltre che andare verso l'esterno. Io dico che non era una chiara occasione da rete, ma voglio andare oltre: l'intervento di Bisseck ha velocità, intensità e non prende mai e poi mai il pallone, esclusivamente le gambe dell'avversario. Se io sono sul terreno di gioco e vedo questa velocità e questa intensità e il giocatore andare dritto sulle gambe dell'avversario senza prendere la palla, io gli do il rosso per grave fallo di gioco".

Bergonzi infine spiega l'errore che a suo parere è stato fatto: "L'arbitro non ha mostrato il rosso per la chiara occasione da rete perché il pallone va verso l'esterno: è una decisione molto al limite. Era accettabile il rosso com'è accettabile il giallo: io avrei mostrato il rosso per l'intervento".