Bergonzi sul braccio di Ricci: "Per me era rigore. Il VAR doveva richiamare Doveri"

L'episodio al novantacinquesimo minuto di Milan-Inter, con il tocco di braccio di Ricci che ha scatenato le proteste dei nerazzurri che avrebbero voluto il calcio di rigore, continua a far discutere e anche l'ex arbitro Mauro Bergonzi, alla Domenica Sportiva, ha analizzato l'episodio. Questo il suo pensiero: "C'è un tocco di mano sospetto di Ricci. L'arbitro è coperto e non può vedere assolutamente niente. Guardate il braccio destro di Ricci, non si aspetta questo pallone, fa di tutto per togliere il braccio, ma colpisce nettamente il pallone.

Abisso è al VAR, non accetto che una situazione del genere la decida il VAR. Doveri andava mandato al monitor, è il più esperto, il più forte, il più coerente… Non l'ha vista in campo. Quando lo vedi, a mio giudizio, era rigore. Hanno valutato che non fosse un chiaro ed evidente errore… La cosa che non va bene è che tu hai Doveri in campo che è il migliore e non lo mandi a vedere, se poi decide che non è rigore… Va bene".