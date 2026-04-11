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Bernardo Silva sogna il Sud Europa. Più precisamente Barcellona, ma c'è la Juve

Bernardo Silva sogna il Sud Europa. Più precisamente Barcellona, ma c'è la JuveTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 11:07Serie A
Andrea Losapio

Il sogno di Bernardo Silva è giocare in Spagna. Magari a Barcellona, con il mare vicino e un clima molto mite, più vicino a quello di Lisbona rispetto a Manchester. Per ora, però, i blaugrana non sono una destinazione calda - al netto del meteo - mentre la Juventus può cercare di avvicinarsi con rapidità, con la speranza di bruciare i possibili competitor. Non sarà facile, perché ora guadagna quasi 10 milioni di euro all'anno e il paradigma è sempre Yildiz: una sorta di tetto salariale già fissato.

Nei giorni scorsi però ha spiegato che qualcosa non va. "Portogallo e Inghilterra hanno molte differenze: la cultura, il fuso orario, il cibo... Scherzo sempre e dico che il Manchester City fosse più a sud in Europa, ci rimarrei a vita. Amo questo club".

Una sorta di ammissione per l'addio. "Non dico che non mi piaccia, ma culturalmente Manchester non risponde all'ideale di ciò che desidero nella vita. E a volte sento che non sono felice: prima di incontrare mia moglie ero sempre solo, non stavo bene e pensavo spesso di andarmene. Non di certo perché non mi piacesse la squadra. Però non me ne sono mai andato e sono contento, mi sarei perso dei momenti da ricordare come il Treble o le quattro Premier League di fila. Ora ho anche la possibilità di essere il capitano, di trasmettere la mia esperienza ai giovani. Però sì, se il Man City fosse a Lisbona ci starei fino a 40 anni!".

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