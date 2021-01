Berti: "No allo scambio, Sanchez è tanta roba. Dzeko lo prenderei a prescindere"

Nicola Berti ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il possibile approdo di Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte, con Alexis Sanchez che farebbe il percorso inverso finendo a Roma: "Non scherziamo: Sanchez è tanta roba, non farei mai lo scambio. Lui resta qui e andiamo a prendere Dzeko, così avremmo un attacco completo con quattro giocatori top. Edin mi piace tantissimo, da morire: nonostante l’età, rimane uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lo porterei a Milano subito: che coppia formerebbe con Lukaku? Grandi e grossi entrambi, tecnici e killer davanti alla porta. Sarebbero devastanti".

Lautaro non rischierebbe il posto?

"L’Inter è l’Inter, un grande club che deve avere in rosa certi giocatori. E non dimentico gli infortuni, un aspetto anche decisivo: tocco ferro, ma se si facesse male Romelu? In tal caso avremmo Sanchez, Lautaro e Dzeko. Beh, dice poco? Poi toccherebbe a Conte gestirli al meglio, magari anche cambiando modulo".