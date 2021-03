Bielsa rivuole N'Koulou: dopo l'OM, cerca il centrale in scadenza col Torino per il Leeds

Arrivano conferme dall'Inghilterra: secondo il Mail, il Leeds United di Marcelo Bielsa vorrebbe Nicolas N'Koulou del Torino per rinforzare la propria difesa. Il trentenne è in scadenza in estate e il club britannico lo vorrebbe per rimpinguare un reparto dove ci sono state defezioni e infortuni in questa stagione. Bielsa, peraltro, ha già allenato N'Koulou nel corso della sua avventura in quel di Marsiglia all'Olympique.