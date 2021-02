Big a parametro 0 - Sergio Ramos, il rinnovo col Real un’incognita: United e PSG alla finestra

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Tutti pazzi per Sergio Ramos. E non potrebbe essere altrimenti. Con quattro Champions League in bacheca, l’attuale capitano del Real Madrid sarà senza dubbio uno dei pezzi pregiati del mercato da qui all’estate, se effettivamente non rinnoverà il proprio contratto con le merengues. Terreno minato e incerto: l’intesa per il prolungamento non c’è, neanche con l’ipotesi di un contratto in bianco fino al 2022 offerto dalla casa blanca, che nel corso degli anni ha abituato i propri tifosi a processi di svecchiamento piuttosto repentini e anche brutali. Così, nonostante dal difensore classe ’86 filtri a fasi alterne, anche attraverso le dichiarazioni pubbliche di suo padre, un certo ottimismo in questa direzione, il caso è ancora aperto.

Dove può andare. Ovunque, perché come detto uno così fa gola a tutti. A fine marzo compirà 35 anni, ma a oggi l’ipotesi di una destinazione esotica sembra abbastanza lontana dalle sue intenzioni. In prima fila a livello economico ci sarebbe il Paris Saint-Germain, sempre pronto a offerte faraoniche, anche per questioni di immagine. In Spagna assicurano però che, in caso di addio, Ramos possa badare soprattutto al blasone e sia affascinato da un’esperienza al Manchester United, consigliato anche da due suoi ex compagni eccellenti come David Beckham e Cristiano Ronaldo. In Italia? Difficile: nonostante i potenziali benefici derivanti dal celebre Decreto Crescita, si parla di un ingaggio decisamente complicato da sostenere.

Squadra attuale: dal 2005 al Real Madrid.

Età: 34 anni.

Ingaggio attuale: 11,8 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 14 milioni di euro.