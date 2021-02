Big a parametro 0 - Tra Firenze e la suggestione Monza, per Ribery saranno mesi di riflessione

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Un campione senza tempo, capace ancora di fare la differenza. Il fisico, però, non è più quello di una volta e gli infortuni (soprattutto quelli muscolari) sono sempre più frequenti. Poco male, perché Franck Ribery, anche a mezzo servizio, farebbe comodo a diverse squadre ed è un elemento di cui la Fiorentina non vuole privarsi affatto. Esperienza, carisma, mentalità vincente e giocate da fuoriclasse: quando c'è, si vede ed è tutt'un'altra musica. L'ex Bayern però ha il contratto in scadenza a giugno e si dovranno fare delle valutazioni, a partire dalle ambizioni di una società che finora ha raccolto risultati piuttosto magri.

Il sogno dell'ambizioso Monza - E così, il rinnovo è tutt'altro che scontato, seppure la Viola sembrerebbe intenzionata a offrirgli un altro anno di contratto. Ribery a Firenze si trova bene ma potrebbe anche decidere di accettare di far parte di un progetto ancor più suggestivo: quello del Monza di Berlusconi e Galliani che, dopo Balotelli e Boateng, vuole aggiungere un vero e proprio pezzo da 90 in caso di promozione in Serie A.

Squadra attuale: dal 2019 alla Fiorentina.

Età: 37 anni.

Ingaggio attuale: 4 milioni di euro.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 3 milioni di euro.