Big in svendita, addio grandi sogni. E il rinnovo di Messi? Barça nel caos senza Superlega

Tempi duri per Joan Laporta, nuovo presidente del Barcellona che in cuor suo sperava nel progetto della Superlega per poter blindare a doppia mandata il contratto di Lionel Messi. Ci riuscirà ancora? Sarà capace di convincere la Pulga a non andar via, a continuare a essere il simbolo del calcio dei Blaugrana? La gran priorità resta questa ma i debiti s'accumulano e la moneta suonante per poter trattenere l'argentino al momento latita.

Priorità alle cessioni Al netto dei proclami elettorali, la priorità del Barcellona va alle cessioni. Ousmané Dembelé continua a tergiversare sul rinnovo di contratto, sicché i catalani non disdegnerebbero a questo punto di far cassa con uno scambio che garantisca milionarie plusvalenze. Con lui non è certo considerato tra gli incedibili pure Antoine Griezmann. Stipendio sin troppo esoso, l'ex attaccante dell'Atleti è sul mercato in una lista che contiene anche Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Riqui Puig, Junior Firpo, Neto e persino Miralem Pjanic che però causa plusvalenza realizzata la scorsa estate nello scambio con la Juventus, pesa troppo a bilancio per non pensare che possa portare a scompensi nelle casse.

E gli acquisti? Già. Gli acquisti. Il Barcellona cercherà di convincere Messi a rinnovare prendendo l'amico fraterno Sergio Aguero ma la realtà è che Ronald Koeman spinge per un altro svincolato come il Kun di casa Citizens come Memphis Depay dal Lione. Neymar o Kylian Mbappé? Splendidi sogni, per adesso. Magari, con la Superlega, sarebbero stati possibili. Adesso paiono utopia alla stregua di quell'Erling Haaland che il Borussia Dortmund cede per cifre che, per dirla con Florentino Perez, ora son impossibili per tutti.