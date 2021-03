Bologna, Barrow: "Gasperini non mi capiva, ho più rapporto con Mihajlovic"

"Ho più rapporto con Mihajlovic che con Gasperini. Quest'ultimo vuole il risultato, è duro. Non mi capiva. Da Mihajlovic vado e dico: mister possiamo parlare? E lui: certo. Mi ascolta, mi dà consigli e mi dice cosa devo chiedere a me stesso". Così L'ex attaccante dell'Atalanta, ora in forza al Bologna Musa Barrow sul rapporto con Gasp e Miha in esclusiva al Corriere dello Sport.

Esperienza all'Atalanta: "Presero Zapata per farmi da secondo. Prime cinque partite ho giocato io. Poi, lui è entrato a Bologna e non si è fermato più. Gasperini a me chiedeva tanto, ma non mi capiva. L'allenatore deve sapere come è fatto un giocatore. Dico come uomo. Se ti stimola, ti fa stare bene. Con Mihajlovic parliamo sempre, si arrabbia, ma se sbaglia mi chiede scusa. Anche a noi giovani".

Ancora sul confronto Miha-Gasp: "Mihajlovic cerca sempre di fare la sua partita. Palla a terra e via. Anche col Barcellona. Gasperini gioca uno contro uno, ognuno ha il suo marcatore".