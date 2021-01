Bologna, confermato il gruppo in blocco. Serve una punta: tre i nomi nel mirino

vedi letture

Summit in chiave mercato in casa Bologna. Presenti Fenucci, Sabatini e Di Vaio la società felsinea, come riporta il Corriere dello Sport, ha deciso di confermnare in blocco l'attuale gruppo a disposizione di Sinisa Mihajlovic, con l'intenzione, però, di aggiungere una punta di peso che sappia aumentare il volume di gioco dei rossoblu.

A tal proposito i nomi caldi sono quelli di Roberto Inglese del Parma, con la formula del prestito, di Antonio Sanabria, ex di Roma e Genoa oggi al Betis che chiede 10 milioni di euro (cifra ritenuta troppo alta) o di Sam Lammers in prestito secco dall'Atalanta.