Ufficiale

Bologna, depositato il contratto di Bousnina. Acquisto in prospettiva per l'attacco

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:38Serie A
di Dimitri Conti

Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: il Bologna si è assicurato un giovane talento del calcio francese per il proprio reparto offensivo. Il club emiliano ha infatti depositato in Lega Serie A in questo fine settimana il contratto di Fares Bousnina (19 anni), che arriva a titolo definitivo dal Nizza.

Attaccante classe 2006 dal doppio passaporto francese e tunisino, Bousnina non era ancora entrato del tutto nel giro della prima squadra dei nerazzurri della Costa Azzurra, pur avendo comunque già esordito da pro con 2 presenze raccolte nella scorsa Europa League. Per lui si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, sulla base di circa 300mila euro con anche però il 25% della futura rivendita che rimane in mano al club di Ligue 1. Per il classe 2006 è pronto un contratto di durata triennale con il Bologna, dove dovrebbe comunque - almeno inizialmente - cominciare con la squadra Primavera.

Nato in Francia, nella città di Marsiglia, da genitori originari della Tunisia, Bousnina è un attaccante che sin dai primi passi ha fatto parlare di sé, finendo rapidamente nel giro delle Nazionali Under in Francia. Anche se, almeno per adesso, la sua scelta sulla selezione da rappresentare è ricaduta sulla Tunisia (dove è arrivato fino all'Under 20). Sulla sua bio di Instagram, intanto, c'è già scritto 'giocatore del Bologna'.

