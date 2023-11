Bologna, Fabbian: "Il mister ci chiede di essere squadra, contenti della classifica"

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della sfida contro il Torino:

Che effetto fa questa classifica?

“È una bellissima sensazione. Ci facciamo trovare pronti partita dopo partita e l’importante è il massimo”.

Che vi sta dando Thiago Motta?

“Ci sta chiedendo di essere squadra. In campo siamo uniti come lo siamo fuori. Questo è molto importante per ottenere i risultati”.

Che cosa ti ha detto prima della partita?

“Io ho cercato di farmi trovare pronto ed essere al 100% per la squadra”