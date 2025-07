Ufficiale Musa Juwara vola in Polonia. L'ex attaccante del Bologna ha firmato col Pogon Szczecin

vedi letture

Il Pogoń Szczecin ha ufficializzato l'acquisto di Musa Juwara, attaccante gambiano che arriva dal Velje BK con un trasferimento definitivo. L'ex giocatore del Bologna ha firmato fino al 30 giugno 2028.

Questo il comunicato ufficiale, che racconta anche parte della storia personale del ragazzo di 23 anni: "La fuga in Italia e il debutto in Serie A - Musa Juwara nasce il 26 dicembre 2001 a Tujereng, in Gambia. A soli 14 anni, il giovane talento ha preso la decisione di emigrare da solo in Italia. Ha attraversato Senegal, Marocco e Tunisia prima di arrivare in Sicilia. Successivamente, si è trasferito nella provincia di Potenza, dove ha dato inizio alla sua carriera calcistica europea. A 15 anni, Juwara ha iniziato a giocare nella Virtus Avigliano, dove è stato preso sotto l’ala protettiva dell’allenatore Vitantonio Summa che, insieme a sua moglie, lo ha accolto come parte della sua famiglia.

Nel 2017, il Chievo Verona ha notato le sue qualità e lo ha ingaggiato, nonostante le resistenze iniziali da parte della FIGC. Da lì, Juwara ha continuato a crescere nel vivaio gialloblu. Nel 2019, dopo una breve esperienza in prestito al Torino, ha fatto il suo debutto in Serie A con il Chievo. Nel luglio 2019 Juwara è stato acquistato dal Bologna, con cui ha segnato la sua prima rete in campionato, nel luglio 2020 contro l'Inter. Nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze in prestito a Boavista, Crotone e Odense.

Nel 2023 ha deciso di trasferirsi in Danimarca, firmando un contratto triennale con il Velje BK. Qui ha trovato spazio come titolare, giocando in 63 partite con 8 gol e 13 assist. Ora Juwara approda al Pogoń Szczecin, portando con sé la sua velocità, abilità nel dribbling e un potente tiro"