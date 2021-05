Bologna-Juventus, Mihajlovic ironizza: "Se ce la mettono di lunedì gliela diamo vinta 3-0"

vedi letture

Bologna-Juventus sarà una gara decisiva per la corsa Champions. Impegnato questa sera contro il Verona, Sinisa Mihajlovic ha scherzato nella conferenza di ieri proprio sulla sfida con i bianconeri: “Vediamo che succede. Pensiamo al Verona, poi con la Juve non so neanche quando giochiamo. Domenica sera? Chi decide la Juve o la Lega? Noi tanto siamo qui, possiamo anche giocare venerdì così finiamo prima. Ah, ma loro giocano mercoledì? Allora giocheremo domenica. Basta che non ci mettono lunedì, è impossibile vero? Se ce la mettono lunedì gliela diamo vinta 3-0 così andiamo in vacanza”.