Bologna, Mihajlovic: "Barrow ha il gol nel sangue. Prima punta? Ci stiamo lavorando"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, commenta ai microfoni del sito ufficiale del club la vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona:“Juric è stato onesto, perché ha ammesso che oggi il Bologna è stato superiore al Verona e ha vinto con merito. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma a noi le prestazioni non sono mai mancate: mantenendo sempre il nostro gioco abbiamo cercato di fare qualcosa di più, con umiltà, coraggio e soprattutto la determinazione di voler vincere a tutti costi. Oggi ho visto una squadra sempre unita, in un match combattuto con grande carattere. Chiedo sempre ai ragazzi di osare di più, di tirare, di giocare di più in profondità: alle volte vogliamo entrare in porta col pallone e questo non va bene, è un aspetto che ancora va migliorato. Barrow prima punta? Ci stiamo lavorando, è un ragazzo che impara in fretta, deve attaccare di più la profondità e tenere di più la palla. Parliamo comunque di un giocatore che ha il gol nel sangue. Anche oggi in campo avevamo tantissimi giovani, ma in particolare Schouten ha dato i tempi di gioco, pulendo tutti i palloni possibili; Tomiyasu è meraviglioso, manca un po’ di furbizia e di malizia, ma sicuramente abituandosi al calcio italiano crescerà. E’ già un elemento importante perché può coprire tutti i ruoli della difesa”.