Bologna, Mihajlovic: "Destro mi è sempre piaciuto ma qui si faceva sempre male"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche di Mattia Destro, rinato nell'ultimo periodo con la maglia del Grifone: "Negli anni precedenti al mio arrivo a Bologna non ha fatto quello che doveva, poi quando sono arrivato io ha cercato di alzare l'intensità, di mettere in campo la voglia, ma si faceva spesso male e non è riuscito a trovare continuità. A me Mattia è sempre piaciuto, però non è riuscito a fare bene qua e la scelta è stata quella di andare. Gli attaccanti vivono di gol e nel momento in cui segnano riprendono fiducia. Nel mio periodo a Bologna è stato sfortunato, non era abituato a allenarsi in quella maniera e ha faticato".