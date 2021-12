Bologna, Mihajlovic: "Difeso male e attaccato peggio, non meritavamo nemmeno il pari"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato così il ko di Torino ai microfoni di Dazn: "Abbiamo perso meritatamente, sono stati superiori su tutto. Noi siamo stati poco aggressivi, molto bassi. Mi prendo le colpe, ho messo un attaccante in più perché volevo un pressing più alto, ma eravamo troppo bassi e abbiamo difeso male, attaccando peggio. Nel primo tempo abbiamo fatto tre falli, non siamo mai riusciti a spuntarla nell'uno contro uno. Potevamo far meglio, senza Dominguez mi dispiaceva togliere Medel dalla difesa e Viola non ha i novanta minuti nelle gambe: con Soriano lì l'intento era essere più aggressivi, ma abbiamo vinto pochi contrasti. Siamo stati mosci e presuntuosi, confusionari: non meritavamo nemmeno il pareggio".

Che idea si è fatto?

"C'è anche l'avversario. Se non siamo riusciti a fare certe cose, il merito è anche del Torino. Non mi aspettavo questo atteggiamento da parte nostra, non c'è stato alcun tipo di allarme in settimana. Ho parlato con i veterani nei giorni scorsi, eravamo convinti di fare una certa partita. Niente, non siamo stati coraggiosi".

Avete sofferto il pressing del Torino?

"Sapevamo loro avrebbero giocato uomo contro uomo, noi con tre tecnicamente bravi avanti avremmo potuto fare meglio. Ma non abbiamo fatto un dribbling in novantacinque minuti. Avanti alla difesa avevamo due centrocampisti offensivi, ma dovevamo alzare il baricentro".

Sei preoccupato più dall'atteggiamento dei tuoi ragazzi o dal gioco poco limpido?

"È difficile avere un gioco limpido contro squadre così aggressive, ci devi mettere più qualità e rapidità nelle giocate. Abbiamo pressato male, con la palla tra i piedi troppo lenti...".