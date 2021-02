Bologna, Mihajlovic: "Giocando così la salvezza arriverà presto. Sanremo? Canto meglio di Ibra"

Una vittoria, quella del Bologna contro la Lazio, che permette ai rossoblù di conquistare 3 punti molto importanti. A fine partita è Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei, ad elogiare i suoi: "Abbiamo fatto un'ottima partita altrimenti non avremmo vinto 2-0. Dopo il rigore parato e il gol di Mbaye era impossibile perdere questa partita. Li abbiamo pressati alti facendo bene quando avevamo la palla; siamo ripartiti bene e in generale sono contento della prestazione. Noi siamo una squadra che giochiamo a calcio. Facciamo sempre la prestazione, anche se succede che non siamo abbastanza cattivi per fare gol o ne prendiamo uno per errore. Oggi è andato tutto bene, abbiamo fatto gol nelle occasioni che abbiamo avuto e, sapendo la qualità della Lazio, abbiamo fatto bene", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Prima vittoria contro una big. Stava diventando un peso?

"No. Sapevamo che prima o poi avremmo vinto. Questa era una delle partite in cui ero meno convinto perché avevamo cambiato due uomini in difesa. Abbiamo rischiato poco giocando meglio di loro e abbiamo vinto meritatamente".

I gol di Mbaye e Sansone hanno un significato particolare?

"Quando non si gioca è sempre dura ed entrambi venivano da infortuni. Sansone sta ritrovando continuità, sono contento anche per Mbaye che è un ragazzo che quando sta bene dà sempre il massimo e oggi è stato premiato pur non giocando nel suo ruolo".

Dove può arrivare questo Bologna?

"Ci sono tante partite, siamo stati per molto tempo con giocatori infortunati. Ora abbiamo recuperato quasi tutti e cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare. Vediamo alla fine dove saremo, ma l'obiettivo è salvarsi. Se continuiamo così penso che la salvezza arriverà presto".

Barrow è ormai il vostro centravanti?

"Quando si vince funziona tutto, quando si perde non funziona niente. Noi siamo convinti di ciò che facciamo; quando sei supportato dai risultati poi è ancora meglio. Dobbiamo continuare su questa strada, lavoriamo tutti i giorni con lui e sta migliorando".

A Sanremo con Ibra?

"Di sicuro canterò meglio di lui".