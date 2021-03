Bologna, Mihajlovic ha trovato equilibrio in difesa: "Soumaoro ci ha dato serenità e tranquillità"

Ha trovato un equilibrio difensivo? Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa risponde anche a questa domanda: "Ma non è mai stato un problema, io ho sempre pensato a fare un gol in più: mi preoccupavo dei gol non segnati, non di quelli presi. Con Soumaoro sicuramente è aumentata la compattezza difensiva, ci serviva un difensore centrale e sta facendo bene. Lo conoscevo dai tempi del Genoa e ci ha dato serenità e tranquillità, bisogna fare i complimenti alla società e al direttore che l'ha preso perché internamente c'era molto scetticismo. Sta andando bene, speriamo che continui ad andare così. E' un ragazzo intelligente, sa i suoi pregi e i suoi difetti e non va oltre. Anche se commette un errore resta sempre freddo".

